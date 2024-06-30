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لبنان

حسين قاسم غادر ولم يعُد... هل من يعرف عنه شيئًا؟

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صـدر عـــن المديريّـة العامّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـي _ شعبــة العلاقــات العامّــة مـــا يلــــــــي:
تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:
-  حسين علي قاسم (مواليد عام 1955، لبناني)
الذي غادر حوالى الساعة 07،00 من تاريخ 29/06/2024 مكان إقامته الكائن في بلدة كفررمان – النبطية، ولم يَعُد لغاية تاريخه، علمًا أنه أصمّ وأبكم.
لذلك، يرجى من الذين شاهدوه، أو يعرفون مكان وجوده، الاتصال بمخفر النبطية في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم 531178-07 للإدلاء بما لديهم من معلومات.

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