حسين قاسم غادر ولم يعُد... هل من يعرف عنه شيئًا؟

صـدر عـــن المديريّـة العامّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـي _ شعبــة العلاقــات العامّــة مـــا يلــــــــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:

- حسين علي قاسم (مواليد عام 1955، لبناني)

الذي غادر حوالى الساعة 07،00 من تاريخ 29/06/2024 مكان إقامته الكائن في بلدة كفررمان – النبطية، ولم يَعُد لغاية تاريخه، علمًا أنه أصمّ وأبكم.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه، أو يعرفون مكان وجوده، الاتصال بمخفر النبطية في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم 531178-07 للإدلاء بما لديهم من معلومات.