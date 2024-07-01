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توقيف 30 سوريّاً... إليكم كيف دخلوا إلى لبنان

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صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار العمل الذي تقوم به قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تهريب الأشخاص من سوريا إلى داخل الأراضي اللبنانية.

ونتيجةً للتحريّات والاستقصاءات المكثّفة، تمكّنت دوريّة من مخفر برقايل التّابع لفصيلة مشمش في وحدة الدّرك الإقليمي، بتاريخ 29-6-2024، من ضبط "فان تويوتا" من دون لوحات، في بلدة برقايل العكّاريّة، وعلى متنه /30/ شخصًا من الجنسيّة السّوريّة (نساء ورجال وأطفال)، كانوا قد دخلوا خِلسةً إلى لبنان.

كما أوقفت الدّوريّة سائق "الفان"، ويدعى:

- ح. ع. (مواليد عام 1990، لبناني)، بجرم تهريب أشخاص.

التّحقيق مستمر مع السّائق، وسيتم تسليم الموقوفين إلى المرجع المعني، تمهيداً لترحيلهم إلى بلادهم، عملاً بإشارة القضاء المختص.

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