رئيس بلدية صيدا زار وزير الأشغال: تزفيت الشوارع الأساسية في صيدا سيبدأ قريبا وتناولنا ملف تفعيل المرفأ وشكرته على جهوده

زار اليوم رئيس بلدية صيدا الدكتور حازم خضر بديع وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية في مكتبه بالوزارة بحضور عدد من مستشاري الوزير ، حيث جرى إستعراض ملفات إنمائية مختلفة في المدينة . ورافق د. بديع رئيس المصلحة الهندسية في البلدية المهندس الدكتور زياد الحكواتي.

د. بديع قال في بيان عممه المكتب الإعلامي في البلدية:

كان لنا لقاء مطول ومثمر وإيجابي مع معالي الوزير حمية ، وجرى الحديث في مواضيع إنمائية وملفات مختلفة وأهمها ملف التزفيت في صيدا، حيث إطلعنا منه على المشاريع التي تم تلزيمها وتلك التي سيتم تلزيمها في المدينة.

وأعلن د. بديع أن تزفيت الطرق الأساسية في صيدا سيبدأ قريبا خلال أسبوعين أو ثلاثة .

وأضاف: لقد أطلعت معاليه أيضا على مشاريع صيانة الطرق والوسطيات الجاري تنفيذها في المدينة .

كما تطرقنا الى موضوع مرفأ صيدا وبحثنا في كيفية التعاون بين البلدية والوزارة من أجل تفعيل إنطلاقة المرفأ.

ولقد كان معاليه متجاوبا في ما تم طرحه من قبل البلدية في هذا المجال، وقد شكرته على جهوده .