بقيمة 20 مليون دولار... الجيش يتسلّم هبة مالية!

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، اليوم الاثنين، بيان جاء فيه: "تسلّمت قيادة الجيش دفعة جديدة من الهبة المالية القطرية وقيمتها 20 مليون دولار، مقدمة من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة للجيش اللبناني، وذلك في إطار الدعم المتواصل للمؤسسة العسكرية في ظل التحديات الراهنة".

وأضاف، "وسيصار إلى توزيع الهبة على العسكريين بالتساوي فور الإنتهاء من الإجراءات الإدارية".

وختم البيان: "وشكر قائد الجيش العماد جوزاف عون هذه المبادرة القيمة مؤكدًا أنها تساهم في تخفيف وطأة الأزمة عن كاهل العسكريين".