مصادر الحزب: هذا هو الحلّ الأفضل لوقف التصعيد جنوبا!

رغم التهديدات الإسرائيلية المتكررة ضد لبنان، واستعداد اسرائيل لعمل عسكري محتمل على الجبهة اللبنانية، برز الكثير من المواقف المتناقضة حول توقيت الهجوم لدى قادة العدو وتخيير لبنان بين الحل الدبلوماسي أو الذهاب إلى الخيار العسكري.

في هذا السياق، لفت الموقف الذي أعلنه وزير الحرب في حكومة بنيامين نتنياهو ومفاده أن الجيش الإسرائيلي مُنهَك وهو يحتاج إلى ما يقارب السنتين من الراحة وإعادة تقويم تداعيات الحرب على غزة والخسائر البشرية التي مني بها، وقوله إن الجيش الإسرائيلي بحاجة إلى تعيين عشرة آلاف جندي لضبط الأمن في الداخل الإسرائيلي قبل التفكير بشن أي هجوم ضد لبنان.

وأشارت مصادر مقرّبة من "حزب الله" عبر جريدة الأنباء الالكترونية إلى أن أفضل حل لخفض التصعيد جنوباً يكون من خلال تطبيق القرار 1701 الذي يحفظ حقوق الجميع، أما القول بانسحاب حزب الله مسافة 8 كيلمترات باتجاه الشمال، فيعني انسحاب اسرائيل الى الداخل المسافة نفسها، وإلا لا تسوية.