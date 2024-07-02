البزري يشكر المملكة العربية السعودية على دعمها ويؤكد ان صيدا حظيت بحصة جيدة من المشاريع الانمائية

توجه النائب الدكتور عبدالرحمن البزري بجزيل الشكر لجلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولصاحب السمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان على مبادرتهم الكريمة لدعم لبنان وشعبه في هذه الظروف الصعبة والدقيقه حيث تجلى هذا الدعم في مندرجات حفل توقيع مذكرة التعاون المشتركة بين مركزالملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية والهيئة العليا للاغاثة في لبنان , حيث شارك الدكتور عبد الرحمن البزري بفعالية واضحة لتنال صيدا حصة وافرة وجيدة من المشاريع العامة والتي سيتم تمويلها وتنفيذها في قادم الايام , كل ذلك تم بجهود مشتركة للنائب البزري وسعادة سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري ورئيس الهيئة العليا للاغاثة في لبنان اللواء محمد خير.

ومن الجدير ذكره ان المشاريع التي ستستفيد منها صيدا ومنطقتها قد قام المجتمع الاهلي وبلدية صيدا ومؤسسة الدكتور نزيه البزري بدراستها واعدادها والتي شملت المشاريع التالية:

1. تجهيز وتركيب أجهزة إنارة الطرقات الرئيسية في المدينة بالطاقة الشمسية

2. تأمين التغّذية الكهربائية لمحطات ضخ المياه لمنطقة صيدا ومحيطها

3. مشروع تطوير تكنولوجيا المعلومات في جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في صيدا

4. مشروع تقديم لوازم وأجهزة لتفعيل معهد صيدا التقني الرسمي (مهنية صيدا).

وفي هذا السياق أكد البزري على أن هذه المشاريع الحيوية ستتم متابعتها مع الجهات المعنية كبلدية صيدا وكهرباء لبنان و جمعية المقاصد ومصلحة مياه لبنان الجنوبي ومهنية صيدا و الهيئة العليا للاغاثة مجدداً وافر الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية على دعمهم الدائم للبنان و شعبه.