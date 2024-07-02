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ياسمين الحمادة غادرت ولم تعُد... هل من يعرف عنها شيئًا؟

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صـدر عـــن المديريـّة العامّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـي _ شعبــة العلاقــات العامّــة مـــا يلــــــــي:
تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة:

-  ياسمين أحمد الحمادة (مواليد عام 1988، لبنانية)

التي غادرت منزلها الزوجي الكائن في محلّة الرّامة- وادي خالد حوالى الساعة 8:00 من تاريخ 30/06/2024 إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو يعرفون مكان وجودها، الاتصال بمخفر وادي خالد التابع لفصيلة القبيّات في وحدة الدّرك الإقليمي على الرّقم: 351684/26، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

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