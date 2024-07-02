أردوغان: لغة التهديد ضد لبنان تُثير قلقنا

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أنه "لا يمكن لأي دولة في منطقتنا، بما في ذلك تركيا، أن تشعر بالأمان طالما لم يتوقف العدوان الإسرائيلي، في ظل إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو".

وأضاف في تصريحات بعد عقد اجتماع مجلس الوزراء الرئاسي، أن "تزايد الهجمات الإسرائيلية ولغة التهديد ضد لبنان تثير قلقنا البالغ بشأن مستقبل منطقتنا"، وفقًا لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

من ناحية أخرى، أشار الرئيس التركي إلى أن "670 ألف شخص عادوا إلى بلداتهم شمالي سوريا التي قمنا بتطهيرها من الإرهاب الانفصالي"، مضيفًا أنه "عندما يتم الانتهاء من المشاريع، سيتم إضافة مليون شخص آخر لها".

وشدد على "حل قضية اللاجئين ضمن إطار عقلاني وضميري، ليس على أساس الأحكام المسبقة والمخاوف، ولكن على أساس واقع بلدنا واقتصادنا".

وأكد أردوغان أن تركيا "ليس لديها عيون على أرض أحد، وليس لديها عيون على سيادة أحد، ولكن سنحمي وطننا فقط من النوايا الانفصالية".

ولفت إلى أن "تركيا ليست ولن تكون دولة تتخلى عن أصدقائها".

وأضاف الرئيس التركي أنه يعتقد أن "من المفيد فتح القبضات المشدودة في السياسة الخارجية لتركيا، ولهذا الغرض، لن نمتنع عن لقاء من نريد أن نلتقي به".