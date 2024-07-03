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تحرش جنسي بعدد كبير من المشجعات في "يورو 2024"!

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ألقت شرطة برلين القبض على رجل ثمانيني بتهمة التحرش الجنسي بعدد كبير من المشجعات الحاضرات لمباريات كأس أوروبا "يورو 2024" المقامة حاليا في ألمانيا.
وتستضيف ألمانيا بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" التي بدأت منتصف الشهر الماضي وتستمر حتى يوم 14 من تموز الجاري.
وكشفت صحيفة "فيلت" الألمانية أن شرطة برلين تلقت الكثير من البلاغات حول تعرض عدد كبير من المشجعات لتحرش جنسي أثناء مشاهدتهن لمباريات كأس أوروبا الحالية، لكن لم يتم التعرف عليه نظراً لكثافة الحشود المتواجدة في المناطق التي وقعت بها الحوادث.
وتابعت، تلقت الشرطة بلاغا بعد آخر من عدة فتيات يشتكين من تعرضهن للتحرش، ولكن واحدة منهن استطاعت التقاط صورة للرجل المتهم وقدمتها للشرطة، التي فاجأها ما رأت.
وأتبعت: اكتشفت الشرطة أن الرجل المتهم يبلغ من العمر 80 عاماً، ولم يسبق له ارتكاب أي جريمة من قبل، وتم أخذ بصماته وأُطلِق سراحه بانتظار مزيد من التحقيقات.

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تحرش جنسي بعدد كبير من المشجعات في "يورو 2024"!

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