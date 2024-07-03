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شؤون فلسطينية

إذاعة الجيش الإسرائيلي "تكشف" جنسية منفذ عملية الطعن في كرمئيل!

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أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي: أن "منفذ عملية الطعن من قرية نحف قرب كرمئيل داخل الخط الأخضر ويحمل الجنسية الإسرائيلية".
وكانت قد قالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن عملية طعن وقعت داخل مجمع تجاري في مدينة كرمئيل (شمال) وأضافت أنه تم إطلاق النار على مشتبه به.
وذكر الإسعاف الإسرائيلي أن شخصين أصيبا في عملية الطعن أحدهما حالته حرجة للغاية والآخر إصابته خطيرة، مشيرا إلى أن المصابين جنديان في الجيش.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الشرطة والشاباك يحققان في عملية كرمئيل، ومن غير الواضح إن كانت خلفيتها قومية أم جنائية.

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