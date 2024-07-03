تفاصيل جديدة.. إليكم ما أعلنه "الحزب" عن القيادي "أبو نعمة"

نشرَ الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله"، مساء اليوم الأربعاء، نبذة عن الشهيد محمد نعمة ناصر (الحاج أبو نعمة)، الذي قضى اليوم إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لسيارته في منطقة الحوش بمدينة صور- جنوب لبنان.

وفي ما يلي نبذة عن ناصر:

- مواليد 05-06-1965 / حداثا – جنوب لبنان.

- التحق بصفوف المُقاومة الإسلاميّة عام 1986.

- شارك في العديد من العمليّات العسكريّة ضد مواقع جيش العدو الإسرائيلي أبان فترة الإحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان، حيث تعرض للإصابة أكثر من مرة.

- تدرّج في تولّي المسؤوليات ضمن تشكيلات المُقاومة الإسلاميّة.

- شارك في التصدي البطولي للعدوان الإسرائيلي على لبنان في تموز عام 2006.

- شارك في التصدي للتنظيمات الإرهابيّة في العراق وسوريا خلال الفترة الممتدة من العام 2011 وحتى العام 2016، حيث تعرّض للإصابة في معارك السلسة الشرقيّة في العام 2015.

- بعد استشهاد القائد حسن محمد الحاج "الحاج أبو محمد الإقليم" في العام 2016، توّلى الحاج أبو نعمة مسؤولية وحدة عزيز.

- خطط وقاد وأشرف على العديد من العمليّات العسكريّة ضد مواقع ومنشآت، وقواعد، ونقاط انتشار العدو الإسرائيلي في شمال فلسطين المُحتلّة، خلال عمليات طوفان الأقصى.

- حائز على تنويه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عدة مرات.

- اغتاله العدوّ الإسرائيلي مع مرافقه يوم الأربعاء بتاريخ 03-07-2024 في منطقة الحوش في جنوب لبنان.