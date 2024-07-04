صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار
الطقس حار ورطب... وارتفاع بدرجات الحرارة لونا الشبل... من إعلاميّة بامتيازات خاصّة إلى "المصير المجهول" مولوي: مديرية الامن الداخلي مستمرة بتطبيق الخطة الأمنية التي ادّت الى انخفاض كبير في عدد الجرائم حماس تعلن أنها تبادلت مع الوسطاء "بعض الأفكار" لإنهاء الحرب في غزة تحريك الملف الرئاسي من بوابة «الخُماسية» وفصله عن نهاية الحرب لتنفيس احتقان داخلي بلغ مداه عن الدغدغة المارونية! مولوي لـ"الجمهورية": وراثية.. ويللي عند الموارنة منّو عند حدا!

لبنان

قطاعٌ يتعافى... والزّبائن: "يا صغيرة يا كبيرة"

صيدا اون لاين

عادت السيّارات من الطراز الفاخر الى طُرقات لبنان وخصوصاً الى شوارع العاصمة الراقيّة، في مؤشّرٍ الى انتعاش قطاع السيارات المُستعملة الذي تلقّى ضربة كبيرة جرّاء الأزمة الاقتصاديّة والمالية. فهل يُمكن القول إنّ هذا القطاع قد تعافى بالكامل؟ وما هي التحدّيات الآنيّة؟

يؤكّد رئيس نقابة مستوردي السيّارات المُستعملة إيلي قزّي أنّه "مهما ساءت الأوضاع المعيشيّة، لا مفرّ في بعض الأحيان من شراء سيّارة جديدة للتنقّل فالأمر من ضروريّات الحياة، وبالتالي، وبعد سنوات شهدنا فيها تراجعاً في حركة البيع، نشهدُ اليوم تحسُّناً خصوصاً مع بداية موسم الصّيف، ولكنّه ليس كبيراً، فقبل الأزمة، كان لبنان يستورد حوالي 40 ألف سيّارة، أمّا اليوم فالعدد هو 7 آلاف فقط"، مشيراً، في مقابلة مع موقع mtv، الى أنّه "لم نعُد الى أرقام ما قبل الأزمة، ولكن بعد أن تراجع عملنا في السابق بنسبة 90 في المئة، يمكن القول إنّ الرّقم أصبح اليوم زهاء 60 في المئة، وهو أمرٌ جيّد نسبيّاً".

وفي سيّاقٍ مُتَّصل، يوضح قزّي أنّ "الطّلب هو على السيّارات الكبيرة والفخمة وعلى السيّارات الصغيرة، في إشارة الى غياب الطّبقة المتوسّطة"، مسلّطاً الضّوء على "مشكلة تعرفة جمرك السيّارات المرتفعة، والمطلوب تعديل الرّسوم وتخفيض النسبة من 45 في المئة الى 20 و15 في المئة لتحريك هذا القطاع وتشجيع المواطنين على شراء سيّارات".

وفي الختام، يلفت قزّي الى أنّ "عودة العمل في "النّافعة" انعكست إيجاباً على القطاع بعد سنواتٍ من العذاب، ويجري العملُ بطريقة ممتازة، والموظّفون تعوّدوا على طريقة العمل وأصبحت الإنتاجية أكبر".

سيّارات جديدة وزحمةُ سير، مشهدٌ اشتقنا إليه على طرقات لبنان، ويعكسُ عودة الحياة رويداً رويداً الى شرايين هذا البلد، على أمل أن يسير لبنان على طريق النجاة بسرعةٍ قياسيّة.

اقرأ أيضا

نيويورك تايمز عن مسؤول: نتانياهو أبلغ نوابًا في الكنيست بانفتاحه على وقف حرب غزة

رويترز عن مسؤول بالبيت الأبيض: هدف باريس وواشنطن حل الصراع الحالي عبر الخط الفاصل بين لبنان وإسرائيل دبلوماسيا

تزوجا يوم الإثنين.. هذه تفاصيل إطلالة العروس دانييلا رحمة في زفافها من ناصيف زيتون وشهر العسل

مولوي: مديرية الامن الداخلي مستمرة بتطبيق الخطة الأمنية التي ادّت الى انخفاض كبير في عدد الجرائم

حماس تعلن أنها تبادلت مع الوسطاء "بعض الأفكار" لإنهاء الحرب في غزة

كان برفقة محمد نعمة ناصر... هذه هويّة شهيد "الحزب" الثاني

تم نسخ الرابط