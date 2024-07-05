"حاجةٌ ملحة"... كندا تدعو لمغادرة لبنان!

اجتمع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو امس الخميس مع مجموعة الاستجابة للحوادث والوزراء وكبار المسؤولين لمناقشة الوضع المتطور في الشرق الأوسط، مع التركيز على خطر حدوث المزيد من التصعيد على طول الحدود الشمالية لإسرائيل، والتي يواصل حزب الله قصفها بالصواريخ.

وأشار بيان لموقع رئاسة الوزراء، إلى أن "حكومة كندا ستبقى منخرطة بشكل كامل في هذه القضايا وتركز على سلامة وأمن الكنديين في المنطقة".

وشدد ترودو على الحاجة الملحة لتجنب المزيد من التصعيد، وفق البيان.

وتطرق ترودو والوزراء إلى آخر التطورات والجهود المستمرة لدعم وقف التصعيد، وإلى استعداد كندا للاستجابة للسيناريوهات المحتملة.

وشدد ترودو والوزراء على الحاجة الملحة للكنديين لمغادرة لبنان ما دامت الخيارات التجارية للسفر متاحة، حيث لا يمكن ضمان المغادرة أو الإجلاء في حالة حدوث مزيد من التصعيد، وفق البيان.

وشددوا على أهمية أن يضمن الكنديون أن وثائق سفرهم، بما في ذلك وثائق أزواجهم وأطفالهم المعالين، محدثة وآمنة دائماً.