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السيد نصرالله يستقبل وفداً قيادياً من حماس!

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إستقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، اليوم الجمعة، وفداً قيادياً من حركة حماس برئاسة ‏خليل الحيّة.
حيث جرى استعراض آخر التطورات الأمنية والسياسية في فلسطين عموماً وغزة خصوصاً ‏وأوضاع جبهات الإسناد في لبنان واليمن والعراق.
كما جرى التباحُث حول آخر مستجدات المفاوضات القائمة ‏هذه الأيام وأجوائها والاقتراحات المطروحة للتوصل إلى وقف العدوان الغادر على الشعب الفلسطيني في قطاع ‏غزة.
كما جرى تأكيد الطرفين على مواصلة التنسيق الميداني والسياسي وعلى كل صعيد بما يُحقّق الأهداف ‏المنشودة.‏

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