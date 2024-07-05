السيد نصرالله يستقبل وفداً قيادياً من حماس!

إستقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، اليوم الجمعة، وفداً قيادياً من حركة حماس برئاسة ‏خليل الحيّة.

حيث جرى استعراض آخر التطورات الأمنية والسياسية في فلسطين عموماً وغزة خصوصاً ‏وأوضاع جبهات الإسناد في لبنان واليمن والعراق.

كما جرى التباحُث حول آخر مستجدات المفاوضات القائمة ‏هذه الأيام وأجوائها والاقتراحات المطروحة للتوصل إلى وقف العدوان الغادر على الشعب الفلسطيني في قطاع ‏غزة.

كما جرى تأكيد الطرفين على مواصلة التنسيق الميداني والسياسي وعلى كل صعيد بما يُحقّق الأهداف ‏المنشودة.‏