السيد نصرالله يستقبل وفداً قيادياً من حماس!
إستقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، اليوم الجمعة، وفداً قيادياً من حركة حماس برئاسة خليل الحيّة.
حيث جرى استعراض آخر التطورات الأمنية والسياسية في فلسطين عموماً وغزة خصوصاً وأوضاع جبهات الإسناد في لبنان واليمن والعراق.
كما جرى التباحُث حول آخر مستجدات المفاوضات القائمة هذه الأيام وأجوائها والاقتراحات المطروحة للتوصل إلى وقف العدوان الغادر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
كما جرى تأكيد الطرفين على مواصلة التنسيق الميداني والسياسي وعلى كل صعيد بما يُحقّق الأهداف المنشودة.