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حساب الإستشارات... يبدّد 100 مليون من المصرف المركزي!

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تسلّم النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، التقارير المالية من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، ومستندات من مصرف لبنان تكشف تلاعباً أدى إلى فقدان حوالي المئة مليون دولار يُفترض أنها عمولات ذهبت الى شركة "أوبتيموم" في صفقة بين المصرف والشركة أيام الحاكم السابق رياض سلامة.
وكشفت مصادر مالية لـ"ليبانون ديبايت" على خلفية هذه الفضيحة المالية، أن "مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري قامت بتسليم كل المستندات التي نص عليها تقرير"الفاريز اند مارشال" تباعًا منذ أيلول 2023. ومن ضمن هذه الملفات، ملف يسمى بحساب الإستشارات والبالغ قيمته ما يجاوز الماية مليون دولار".
‏وتؤكد المصادر، أن "القاضي الحجار سيتوسع في التحقيقات وفق ما كشفته المستندات عن المتورطين بهذه العملية التي حرصت هيئة التحقيق الخاصة ومنصوري على تزويده بها لملاحقة هؤلا".

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