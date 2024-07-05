دريان يحذّر: الدمار والخراب سيقضي على ما تبقى من هيكل الدولة

أشار مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، اليوم الجمعة، إلأى أنه "نحن نعيش في لبنان أياما صعبة، ونمر في فترة شديدة الضيق والحرج ، ونعاني من أزمات متراكمة وكبيرة ، ونواجه يوميا تحديات كبيرة متعددة ومتنوعة ، منها الاقتصادي والمالي والأمني والمعيشي والاجتماعي، ونعاني من أزمات متراكمة وكبيرة أهمها : عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية ، بعد مرور عامين على خلو وشغور المنصب".

ورأى، في رسالة له اليوم لمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة، "نحن ناشدنا ونناشد القوى السياسية وكل المعنيين في إنجاز الاستحقاق الرئاسي أن يتحاوروا ويتشاوروا ويقدموا تنازلات متبادلة لمصلحة وطنهم وللنهوض بالدولة ومؤسساتها ، وإلا فإن الدمار والخراب سيقضي على ما تبقى من هيكل الدولة التي نحرص جميعا على بقائها والنهوض بها ، ليعيش المواطنون بأمن وأمان وسلام ، في رحاب دولة وطنية قوية عادلة ، وأن كل يوم نعيشه في ظل هذا الوضع المأساوي وتأخير إنجاز الاستحقاق الرئاسي سيدفع الوطن والمواطن ثمن هذه الحالة المزرية التي نعيشها أمنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحتى أخلاقيا ، وهذا الأمر مسؤولية يتحملها المعرقلون لإنجاز الاستحقاق الرئاسي أمام الله سبحانه وتعالى وأمام اللبنانيين الذين يعانون من الكوارث والأزمات الكبيرة والمتعددة".

وأضاف دريان، "إن الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة مشكورة تبادر وتتداعى لنصرة ومساندة لبنان، وينبغي أن تتواكب هذه المبادارات من اللبنانيين وقياداتهم وقواهم السياسية، وإن استمرار التناكف والتعنت والعناد والتحديات المتبادلة والتصلب في المواقف فهذا أمر خطير ينذر بانهيار الوطن على الجميع، وعندها لا ينفع الندم، فلنتق الله تعالى في وطننا وفي اللبنانيين جميعا ، فهم يستحقون الحياة والسلامة والأمن والأمان".

واردف، "حذار من المتربصين بالأمن الوطني والاجتماعي والذين يروجون الأضاليل والأكاذيب والترهات لإشعال الفتن والتنازع والتناحر بين اللبنانيين، وكفى ساستنا خصومات ، عليهم أن يكونوا يدا وصفا واحدا متمسكين بالدستور واتفاق الطائف وبالثوابت والمصالح العليا وبالوحدة الوطنية في مواجهة الأخطار المحدقة ببلدنا الحبيب لبنان".

وقال دريان:"في القرآن الكريم، أن الله تعالى أرسل رسوله بالكتاب والحكمة. والكتاب إلهي ، لكن الحكمة منحة ربانية للإنسان ، وتمثل العقل الجمعي للأمة، بإلهام من الله وتوفيقه، والحكمة مطلوبة الآن وهي قرينة الشجاعة ، وتعني الإصرار على التوافق لحفظ المصالح والوطن ، إن عيشنا المشترك هبة من الله، آزرتنا العناية الإلهية في إقامته وتطويره ، والاستخفاف به أو تجاوزه تهديد فعلي لما تبقى من التماسك والاستمرار والاستقرار".

وأضاف، "في حرب العام 2006 التي شنها الجيش الاسرائيلي على لبنان استطعنا البقاء معا، ومعنا العرب والمجتمع الدولي. ولذلك ، نجت البلاد من بلاء كبير. والمشكلات أكبر الآن ، كما أن التضامن معنا أقل. لكن الأمر لا يخلو من عطف على لبنان ، تشهد عليه الزيارات العربية والدولية . وهذا الواقع يستدعي تضامنا داخليا بالفعل ، تضامنا من أجل إنهاء الحرب ، وتضامنا من أجل انتخاب رئيس ، وتضامنا لوقف تداعيات الانقسام، الذي نشهده في الرأي العام".

واردف، "أيها المسلمون ، أيها اللبنانيون :إن ما قام ويقوم به الجيش الاسرائيلي المغتصب لأرض فلسطين العربية ، من عدوان على وطننا لبنان ، هو عمل إرهابي بامتياز ، لترهيب الناس في أمنهم وعيشهم.

واضاف دريان، "إننا في دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية ، نعتبر أن ما يقوم به الجيش الاسرائيلي قي قرى وبلدات الجنوب اللبناني الصامد وفي سائر المناطق اللبنانية من تدمير وقتل وتهجير، هي جرائم حرب موصوفة في حق اللبنانيين جميعا ، دولة وشعبا ومؤسسات ، وهذا يتطلب وعيا وحكمة ودراية، في التعامل مع هذا الأمر الخطير، الذي تتكشف معالمه يوما بعد يوم ، تماديا بالعدوان ليصل إلى المناطق اللبنانية كافة".

وقال: "إن صمود الشعب اللبناني حتى هذه اللحظة ، في وجه العدوان اليومي الذي يمارسه الجيش الاسرائيلي، منتهكا القرار الدولي 1701 الذي خرق من قبل هذا الجيش الاسرائيلي منذ صدوره ، هذا الانتهاك ، أعطى البرهان على خطأ الحسابات التي راهن عليها الجيش الاسرائيلي، بانهيار التماسك الوطني ، وشكل أيضا مزيدا من الوحدة والتضامن بين اللبنانيين، لمواجهة هذا الاعتداء السافر على لبنان وشعبه. كما أننا ننبه من أبعاد هذا العدوان، الذي يستهدف هذه الوحدة، لاستدراج لبنان والمنطقة العربية كلها، إلى فتنة لا تبقي ولا تذر. فالوحدة الوطنية، كانت وستبقى القاعدة الأساس في مقاومة الاحتلال والعدوان الاسرائيلي".

وتابع دريان، "أيها المسلمون ، أيها اللبنانيون، في ذكرى الهجرة النبوية الشريفة والتي تمر علينا هذا العام ، ونحن نستذكر معاناة رسولنا الكريم وصحبه الذين آمنوا بذعوته ، وما لاقوه من اضطهاد وحصار وترهيب وإيذاء وقتل ، نقف بألم شديد أمام ما يجري منذ شهور لأهلنا على أرض غزة وسائر فلسطين من إبادات جماعية ومجازر وقتل وتهجير وأنتهاك لحقوق وكرامة الإنسان ، من قبل الجيش الاسرائيلي الذي مارس أبشع الجرائم والمجازر بحق الأطفال والنساء والشيوخ والآمنين ، دون وازع من ضمير أو أخلاق أو إنسانية ، وفي ظل صمت مريب وأمام أعين العالم كله ، مدعوما من قوى الاستكبار العالمي".

وقال المفتي دريان: "إننا نعتبر أن القضية الفلسطينية يجب وينبغي أن تبقى قضية العرب والمسلمين الأولى ، لأنها قضية حق وعدالة".

وأوضح، "إننا في لبنان مع هذه القضية الفلسطينية المحقة والعادلة ، ومع حق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه المغتصبة ، وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل تراب أرض فلسطين ، وعاصمتها القدس الشريف".

واضاف، "من لبنان تحية اعتزاز وتضامن مع أبطال الشعب الفلسطيني الصابرين والمقاومين والمرابطين في غزة والمسجد الأقصى وكل المقدسات الإسلامية والمسيحية ، وسائر الأراضي الفلسطيتية".

وختم دريان :"كانت الهجرة مخرجا من الانسداد ، ثم صارت فرصة لمجتمع للسلام والتعاون ، ونشر الرحمة والتراحم . فلنذكر دائما عهود القرآن للسلام بين الناس ، ونسأل الله سبحانه ، أن تكون هذه المناسبة داعية للخير والوئام ، فلا يضطر أحد منا للهجرة من وطنه ، ولا للسخط على زمانه ، ولتتوقف معاناة اللبنانيين والعرب أجمعين من شر الهجرة والتهجير والقطيعة".