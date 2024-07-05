هل اشتعلت الحرب بين أصالة وأحلام؟

أثارت الفنانة أحلام الجدل حول علاقتها بالفنانة أصالة خلال الساعات الماضية، بعد أن سخرت من عنونة اسم أغنية الأخيرة بـ "الكرسي"، في تدوينة مقتضبة عبر حسابها الرسمي في "إكس"، مما أشعل تكهنات النشطاء حول انتهاء صداقتهما المستجدة وعودة الخلاف بينهما.

وفي التفاصيل، فاجأت الفنانة الإماراتية أحلام متابعيها عبر تطبيق "إكس"، بتدوينة تهكمية حول أغنية "الكرسي" التي طرحتها زميلتها أصالة أخيرا، ضمن ألبومها الغنائي الجديد، حيث غردت ساخرة: "وكرسي بآخر المفرق... كنا حب به نغرق... تعب ناداك... صرخ... هز القناديل وطفت... من له يرجعنا لـ موعدنا الأخير... فدوة عيونك".

وقد رصد فيديو قصير، ردة فعل أصالة على سخرية أحلام، بعد سؤالها عن رأيها في نقدها لاسم الأغنية أثناء وجودها في كواليس سهرة "ليلة وردة"، حيث قالت ببرود أنها توافق نظيرتها الإماراتية على قولها، وبناءً عليه، قررت تغيير اسم أغنية الكرسي لـ "صوفا" بمعنى "كنبة/ أريكة".

وهو ما عقبت عليه أحلام في تغريدة ثانية، نصحت خلالها أصالة بالابتعاد عن القيل والقال والجلبة الإعلامية حول الموضوع، والتركيز في حفلها الساهر المدرج ضمن فعاليات "ليلة وردة"، قائلة: "أصول عمري... أنتِ مش عندك حفلة؟ اركزي بس في الحلفة وخلي الباقي على كثرة الشوشرة... تأثر على الصوت حياتي".

ومازحت الفنانة الإماراتية أحلام نظيرتها السورية، بالإشارة إلى نسبتها في الإعلان الترويجي الخاص بألبومها الغنائي الجديد، لكونها قامت بتسويقه لها، مغردة: "وبعدين اسألي فايق الغالي... أكبر إعلان لألبومك وراسك أنتِ... مني أنا... وبدكم تدفعون لي كمان... يا الله حبي أبدعي وسمعينا صوتك الخرافي".

وأعربت في ختام التدوينة عن حبها الشديد للفنانة السورية ودللتها قائلة: "بحبك أصولتي".