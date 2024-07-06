حماس تتشاور مع حلفائها

استقبل الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصرالله، وفداً قيادياً من حركة «حماس» برئاسة ‏خليل الحيّة، حيث جرى استعراض آخر التطورات الأمنية والسياسية في فلسطين عموماً وغزة خصوصاً، ‏وأوضاع جبهات الإسناد في لبنان واليمن والعراق. كما جرى التباحث حول آخر مستجدات المفاوضات القائمة ‏هذه الأيام وأجوائها، والاقتراحات المطروحة للتوصل إلى وقف العدوان. كما جرى تأكيد الطرفين على مواصلة التنسيق الميداني والسياسي وعلى كل صعيد، بما يُحقّق الأهداف ‏المنشودة.‏ كذلك عقدت قيادتا «الجماعة الإسلامية» في لبنان وحركة «حماس»، لقاء حضره الأمين العام لـ«الجماعة» الشيخ محمد طقوش ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية وعدد من القيادات. وأفادت «الجماعة»، في بيان، بأنه «تم البحث في تطورات معركة طوفان الأقصى فشرح هنية الظروف الميدانية حيث يسطّر المجاهدون أروع الانتصارات، وملف المفاوضات غير المباشرة، كما تم بحث تداعيات هذه التطورات على فلسطين ولبنان والمنطقة وكيفية مواجهة التحديات في المرحلة المقبلة». وأعلنت أنه «تم تأكيد أهمية التنسيق واستنفار طاقات الأمة في هذه المعركة المفصلية».

وعقدت قيادة «حماس» اجتماعات مع وفد يمثل قيادة «أنصار الله» في اليمن، ووفد آخر يمثّل فصائل المقاومة العراقية. وقد أشادت «حماس» بالدور الذي تلعبه المقاومتان في اليمن والعراق. وتم استعراض المفاوضات والوضع في غزة والمنطقة.