"خبرٌ مفبرك"... حماس تنفي توقيف احد المنتمين للحركة!

نفى مسؤول في حركة "حماس"، اليوم الجمعة، بيان جاء فيه: "ما تناقلته بعض وسائل الإعلام خلال الأيّام القليلة الماضية، عن توقيف أحد المنتمين للحركة على خلفيّة "أنه يعمل لصالح الاستخبارات الإسرائيلية، حيث طُلب منه مراقبة حركة شخصية رفيعة من حماس تتنقل بشكل دائم بين لبنان وسوريا، مُقرًا بأنّ القوات الإسرائيلية تعتزم تنفيذ عملية إنزال بالقرب من منطقة المصنع بهدف اختطاف القيادي الحمساوي، خلال عودته من دمشق"، مؤكدا انها "أخبار مفبركة وعارية من الصحّة".

واعتبر ان "هدفها النيل من الحركة وتشويه سمعتها، في ظل بطولات تسطّرها مع فصائل المقاومة الأخرى في غزّة"، آملا من وسائل الإعلام "تحرّي الدقّة والموضوعية في نقل الأخبار والمعلومات".