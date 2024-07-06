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قوى الأمن عممت صورة طفلة رضيعة مخطوفة من قبِل مجهولين

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عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الطّفلة الرضيعة نهى محمد دحداح (من مواليد عام 2024، مكتومة القيد)، التي اختُطِفَت من والدتها بتاريخ 20-5-2024 بطريقة احتياليّة من قبِل مجهولين، خلال قيامها بالتّسوّل في العبدة (التّحقيق جارٍ بالحادثة).
وطلبت المديرية من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بمفرزة طرابلس القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، على أحد الأرقام التّالية: 423039-06 / 443889-06 / 441527-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.

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