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إقتصاد وأعمال

أسعار الذهب تقفز من جديد

صيدا اون لاين

ارتفعت أسعار الذهب خلال الأسبوع المنتهي، وذلك بعد أن وصلت لأعلى مستوى في شهر عقب صدور بيانات الوظائف الأميركية التي أظهرت تباطؤاً في سوق العمل.
ويدعم تباطؤ سوق العمل التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في ايلول.

وقد ارتفع الذهب في المعاملات الفورية خلال الأسبوع الماضي، بنسبة 2.81 في المئة، لتصل إلى 2392.16 دولار للأونصة.

وأظهرت البيانات أن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة زادت بمقدار 206 آلاف وظيفة في حزيران، وهو ما يزيد قليلاً عن 190 ألف وظيفة جديدة في توقعات لخبراء اقتصاد، في استطلاع لرويترز.

وجرى تعديل تقديرات نمو الوظائف لشهر أيار إلى 218 ألف وظيفة جديدة من 272 ألف وظيفة في تقديرات سابقة، إلى جانب تعديل تقديرات نمو الوظائف في نيسان إلى 108 آلاف وظيفة جديدة من 165 ألفا في تقديرات سابقة. كما ارتفع معدل البطالة إلى 4.1 في المئة مقابل 4 في المئة في التوقعات.

أما أسعار الفضة فارتفعت بقوة في المعاملات الفورية بنسبة 7.12 في المئة إلى 31.21 دولاراً للأونصة.

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