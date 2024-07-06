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لبنان

قوى الأمن: تدابير سير في بيروت غداً بسبب إقامة سباق بطولة لبنان الرسمية للدراجات الهوائية

صيدا اون لاين

أعلنت شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنه "اعتبارًا من الساعة 7،00 ولغاية الساعة 10،00 من يوم الأحد 07-07-2024، سينظم الاتحاد اللبناني للدراجات الهوائية سباق بطولة لبنان الرسمية "سباق ضد الساعة لسنة 2024"، وذلك انطلاقاً من امام شركة دباس "نهر الموت" وصولاً الى مفرق الشيفروليه / الفا، والعودة الى مسمكة بيروت ذهاباً واياباً لعدة مرات".
ولفتت الى أنها "ستتخذ تدابير السير التالية: اقفال المفارق وتحويل السير عن مسار السباق عند مرور المتسابقين، على ان تفتح بعد مرور آخرهم عليها".
وطلبت من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.

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