بعد هجومها على مدرسة للأونروا... اسرائيل تعلّق!

أكد المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، مساء اليوم السبت، ان "جيش الدفاع هاجم مسلحين تواجدوا داخل مجمع مدرسة الجاعوني التابعة للأونروا في وسط قطاع غزة والتي أستخدمت كمقر قيادة لمسلحي حماس ليوجهوا انطلاقًا منها اعتداءات ضد قواتنا".

وتابع، "أغار جيش الدفاع بتوجيه استخباري لهيئة الاستخبارات العسكرية الشاباك والقيادة الجنوبية على عدد من المسلحين الذين كانوا يعملون من داخل المباني المقيمة في مجمع مدرسة الجاعوني التابعة للأونروا في وسط قطاع غزة. لقد أستخدم المكان كنقطة اختباء وكهدف عملياتي ناشط حيث تم تخطيط وتنفيذ عمليات ضد قواتنا العاملة في قطاع غزة انطلاقًا منه".

وأوضح أدرعي، انه "كجزء من عملية التحضير للغارة تم التدقيق في الصور الجوية واستخدام أنواع الذخيرة عالية الدقة وغير ذلك من المعلومات الاستخباراتية الأخرى، في سبيل تجنب المساس بالأشخاص غير المتورطين".

وختم: "إن منظمة حماس تنتهك بصورة دائمة أحكام القانون الدولي مستغلة المباني المدنية والسكان المدنيين كدروع بشرية بغية ارتكاب عمليات بحق دولة إسرائيل".