وقف إطلاق النار... هل يُحرّك الملفّ الرئاسي؟

رأى النائب السابق شامل روكز، أن "هناك مجهودًا تقوم به الولايات المتحدة الأميركية وقطر لوقف إطلاق النار بين اسرائيل وحماس بعدما عجز العدو عن تحقيق الأهداف"، متوقعًا التوصل الى وقف لإطلاق النار في وقت ليس ببعيد لأن أميركا وإيران على وجه الخصوص لا تريدان الحرب"، معتبرًا أن الانتخابات الايرانية وفوز المرشح الاصلاحي بزشكيان أمر يؤشر إلى أن المنطقة مقبلة على تطورات إيجابية، خصوصا وأن الرئيس الايراني المنتخب دعا الى الانفتاح".

وأضاف روكز، في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، أن "هناك نوعاً من تفاهم إقليمي - دولي، وبالتالي من المتوقع أن ينسحب وقف إطلاق النار في غزة على الوضع في الجنوب وعودة المفاوضات بشأن ترسيم الحدود، وهذا واضح من خلال زيارة الموفد الاميركي اموس هوكستين الى باريس، ما يعكس اهتماما أميركيا فرنسيا بلبنان".

وفي الموضوع الرئاسي، اعتبر روكز أن الأزمة داخلية بنسبة كبيرة، لكن في حال التوصل لوقف إطلاق النار قد يتحرك هذا الملف وتحصل مفاوضات بشأنه.