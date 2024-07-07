صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

لبنان

وقف إطلاق النار... هل يُحرّك الملفّ الرئاسي؟

صيدا اون لاين

رأى النائب السابق شامل روكز، أن "هناك مجهودًا تقوم به الولايات المتحدة الأميركية وقطر لوقف إطلاق النار بين اسرائيل وحماس بعدما عجز العدو عن تحقيق الأهداف"، متوقعًا التوصل الى وقف لإطلاق النار في وقت ليس ببعيد لأن أميركا وإيران على وجه الخصوص لا تريدان الحرب"، معتبرًا أن الانتخابات الايرانية وفوز المرشح الاصلاحي بزشكيان أمر يؤشر إلى أن المنطقة مقبلة على تطورات إيجابية، خصوصا وأن الرئيس الايراني المنتخب دعا الى الانفتاح".
وأضاف روكز، في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، أن "هناك نوعاً من تفاهم إقليمي - دولي، وبالتالي من المتوقع أن ينسحب وقف إطلاق النار في غزة على الوضع في الجنوب وعودة المفاوضات بشأن ترسيم الحدود، وهذا واضح من خلال زيارة الموفد الاميركي اموس هوكستين الى باريس، ما يعكس اهتماما أميركيا فرنسيا بلبنان".
وفي الموضوع الرئاسي، اعتبر روكز أن الأزمة داخلية بنسبة كبيرة، لكن في حال التوصل لوقف إطلاق النار قد يتحرك هذا الملف وتحصل مفاوضات بشأنه.

اقرأ أيضا

الاتفاق الحدودي بين لبنان وإسرائيل "منجز"!

بيان توضيحي واعتذار من شركة NTCC

تحذير هامّ إلى اللبنانيين... تطبيق "خطير" يروّج له!

إشارات إيجابية تقلل خطر توسع الحرب على لبنان و"الضمانات في الترتيبات المتبادلة"

استراحة الرفاعي تفتتح الزيرة ليلاً.. خطوة لتنشيط السياحة في صيدا

وفاة الحاجة تمام مصطفى الناتوت، الدفن ظهر يوم الأحد في 7 تموز 2024

تم نسخ الرابط