لغز "مشاجرة" حسام وشيرين إلى الواجهة من جديد! (فيديو)

في جديد المشاجرة بين الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب وطليقها حسام حبيب، انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه الفنانة المصرية شيرين وهي في حالة "هستيريا" تقوم بتكسير وتحطيم الأستوديو الخاصّ بحبيب.

وأظهر الفيديو دماراً في الأستوديو وتحطيم بشكل شبه كامل لـ النوافذ والأبواب وتكسير حوائط العزل الخاصة بالصوت، بالإضافة إلى تكسير الزجاج والتلفاز وتحطيم الفرش.

وكان الفنان حسام حبيب أنكر تعدّيه على شيرين، متهمًا إياها بتوجهها إليه وتحطيم الأستوديو الخاص به في منزله.