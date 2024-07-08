نتنياهو: لا يمكن عودة آلاف المسلحين إلى الشمال بِموجب الاتفاق

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الاقتراح الذي وافقت عليه إسرائيل بشأن حرب غزة يسمح بعودة الرهائن، دون التنازل عن أهداف الحرب.

وقال نتنياهو في تصريحات، الأحد، نقلتها رويترز: "أي اتفاق بشأن غزة يجب أن يتيح لإسرائيل مواصلة القتال حتى تحقيق جميع أهداف الحرب".

وأكد، أنه لا يمكن عودة آلاف المسلحين إلى شمال غزة، بموجب الاتفاق.

وقال نتنياهو إنه يجب ألا يتيح الاتفاق تهريب الأسلحة إلى حماس عبر الحدود بين غزة ومصر.

وأصدر مكتب نتنياهو، الأحد، بيانا تضمن قائمة بأربعة مطالب يقول إنها غير قابلة للتفاوض، وفق "تايمز أوف إسرائيل".

والمطالب الأربعة تؤكد على ضرورة أن "يسمح أي اتفاق لإسرائيل بالعودة للقتال حتى تحقيق أهدافها في الحرب، ومنع تهريب الأسلحة إلى حماس من غزة ومصر، وعدم عودة آلاف المسلحين إلى شمال قطاع غزة، وعمل إسرائيل على زيادة عدد الرهائن الأحياء الذين يتم إعادتهم".

وذكر البيان أن رفض نتنياهو وقف العملية البرية في رفح "هو ما أعاد حماس إلى طاولة المفاوضات".

وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي مشاورات، الأحد، بخصوص الخطوات المقبلة في التفاوض على الخطة المكونة من 3 مراحل، التي أعلنها الرئيس الأميركي، جو بايدن، في مايو الماضي، وتضطلع فيها قطر ومصر بدور الوساطة.

وتهدف الخطة إلى إنهاء الحرب، وتحرير نحو 120 رهينة لإسرائيل تحتجزهم حماس.

وخرج محتجون إلى الشوارع في أنحاء إسرائيل، الأحد، للضغط على الحكومة من أجل التوصل إلى اتفاق لإعادة الرهائن الإسرائيليين.