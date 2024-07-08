صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار
"الحزب" نعى الشهيد مصطفى حسن سلمان من بلدة القليلة الجنوبية «الكاش» ورقة ضغط على الماليّة العامة... خسائر تفوق ملياريّ دولار فياض: مرجعيات سياسية تفرض حصارًا ماليًا على الكهرباء ونعمل على عقد جديد مع العراق لزيادة الفيول والتغذية ارتفاع في درجات الحرارة بشكل تدريجيّ... اليكم التفاصيل بالفيديو: غارة إسرائيلية استهدفت فجرا مزرعة في جزين.. فقدان الراعي ونفوق 700 رأس ماعز مخاوف من تداعيات جولات الاغتيالات والمواجهات الميدانية على جهود خفض التصعيد

صحة وطب

للحفاظ على صحة القلب.. إليكم هذه النصائح

صيدا اون لاين

ذكر الطبيب الروسي سيرغي أغابكين أن موزانة كميات الأحماض الدهنية التي نحصل عليها من الطعام تساعد في إطالة العمر وتعزز عمل القلب.

وقال الطبيب: "تناول بعض أنواع الزيوت النباتية بكثرة يمكن أن يؤثر سلباً على صحة القلب، لذا يجب علينا اختيار الزيوت الغنية بالمواد المفيدة والتي تحوي على نسب أقل من الأحماض الدهنية المشبعة التي قد تتسبب تصلب الشرايين".

وأضاف: "تناول زيت دوار الشمس بكميات كبيرة مع الطعام قد يؤدي إلى ازدياد تراكيز أحماض أوميغا 6 في الجسم، وهذا الأمر قد يخل بتراكيز أحماض أوميغا 3 المفيدة، لذا أنصح بأن يتم مزج مقدار من زيت دوار الشمس مع مقدارين من زيت بذور الكتان وإضافة المزيج إلى الطعام، فزيت بذور الكتان غني بأحماض أوميغا 3".

وأشار الطبيب إلى أن أحماض أوميغا 3 الموجودة في بذور الكتان تساعد في محاربة الالتهابات في الجسم، على عكس أحماض أوميغا 6 التي تتسبب كثرتها بتعزيز العمليات الالتهابية التي تسبب الشيخوخة وأمراض القلب وأمراض الأوعية الدموية، ولهذا فإن توزان الأحماض الدهنية يعتبر أمراً مهمًّا للحفاظ على الصحة بشكل عام.

اقرأ أيضا

الامتحانات الرسمية انتهت: تصحيح المسابقات بمعضلة جديدة

د.بديع جال على فاعليات سياحية في متحف عوده للصابون وشارك بإفتتاح الموسم الصيفي على زيرة صيدا البحرية: صيدا كنز سياحي هام واستثماره يعزز الإنماء والصمود

منطقة لبنانية... 9 إصابات إثر إنحراف حافلة ركاب عن مسارها

بيان توضيحي واعتذار من شركة NTCC

هل يكون الحلّ بانتخابات نيابية مبكرة؟

عين الحلوة يتجاوز قطوعا أمنيا... لكن جهود تحصين استقراره مستمرة

تم نسخ الرابط