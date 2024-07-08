عرسٌ يتحوّل إلى مأساة... هذا ما حصل خلال "الزّفّة"!

شهدت مدينة الجيزة جنوب مصر مأساة مروعة حيث سقط موكب عروسين في النيل خلال "الزفة" الاحتفالية بالزواج، ما أدى لوفاة العروسين غرقاً.

وكشف شهود عيان، وفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية، أن موكب زفاف العروسين سقط في النيل إثر استعراض السيارات على كوبري المنيب.

وأسفر الحادث عن وفاة العروسين غرقاً، فيما يجري البحث عن ناجين وانتشال جثمان الضحايا.

ووفق ما أكده شهود عيان، فإن الحادث وقع أثناء قيام السيارات التي يستقلها العروسان والمدعوون بحركات استعراضية خلال عملية نقل العروسين لقاعة الحفلة، ما أدى إلى فقدان السيطرة على عددٍ من السيارات وسقوطها في النيل.

وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن جثامين العروسين وعدد من الركاب الآخرين الذين كانوا برفقتهما في السيارات.