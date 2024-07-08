برسالة مؤثّرة... توني كروس يعتزل رسمياً

ودّع نجم كرة القدم الألماني توني كروس عالم كرة القدم رسمياً، برسالة مؤثرة، بعد يومين من هزيمة منتخب الماكينات الدرامية أمام إسبانيا في دور ربع النهائي لبطولة أمم أوروبا (يورو 2024).

ومنح هدف الفوز الذي أحرزه لاعب خط الوسط البديل ميكيل ميرينو في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي الفوز لإسبانيا بهدفين مقابل هدف، وأطاح بأحلام الدولة المضيفة وكتب فصل الختام في مسيرة كروس الكروية.

وكتب كروس في منشور عبر "إنستغرام": "هذه هي النهاية.. لكن قبل أن آخذ قسطًا من الراحة وأحاول على الأقل أن أدرك ما حدث خلال الأعوام الـ 17 الماضية، لا أريد أن أفوّت الفرصة من دون أن أقول شكرًا لكل من قبلني كما أنا".

كروس الذي كان أحد أعضاء منتخب الماكينات الذي فاز ببطولة كأس العالم عام 2014، وجّه الشكر أيضاً لمشجعيه والنوادي التي انضم لها ومدربيه ورفاقه، وكذلك لأصدقائه وأسرته، مضيفًا انه "ما من شيء أفضل من أن ترى أبناءك فخورين بأبيهم".

وفاز كروس بالعديد من الألقاب مع الفرق التي لعب معها، وإن كان معظمها مع فريق ريال مدريد وبايرن ميونخ، حيث أحرز دوري أبطال أوروبا ست مرات، 5 منها مع النادي الملكي ومرة مع ميونخ، وثلاث بطولات دوري ألماني "بوندسليغا" و3 بطولات كأس ألماني وكأس السوبر الالماني مرة واحدة و5 مرات بالسوبر الأوروبي ومرة واحد بكأس ملك إسبانيا و4 مرات بكأس السوبر الإسباني كما فاز مع منتخب بلاده بكاس العالم للأندية 5 مرات.

وكان اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً، أعلن في أيار الماضي، انه سيعتزل بعد نهاية بطولة يورو 2024.

وهذا يعني أن مباراته رقم 114 مع منتخب ألمانيا كانت الأخيرة له.

وأنهى كروس رسالته بهذه الكلمات: "أخيراً وليس آخراً: شكرا لكرة القدم، أيتها اللعبة الجميلة، ومرحبا بكم... انتهى".