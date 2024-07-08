3 دول عربية على موعد مع حرّ لاهب... و50 درجة

حذر "مركز طقس العرب" من موجة حر "لاهبة" تبدأ يوم الأربعاء المقبل، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية في عدد من الدول العربية.

وقال المركز في نشرة تحذيريه إن التوقعات الجوية تشير إلى أن أجزاء عدة من شبه الجزيرة العربية ستتأثر بموجة حارة ترتفع معها درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية، حيث يشتد المُرتفع الجوي في طبقات الجو العالية على المنطقة تدريجاً مع نهاية هذا الأسبوع بالتزامن مع تعمق للمنخفض السطحي الحراري شرقي شبه الجزيرة العربية، وبالتالي سيؤدي إلى اشتداد الحر.

أما البلدان التي ستشهد حرّا شديدا فهي العراق والكويت والسعودية وقطر والبحرين والإمارات، مع درجات حرارة أربعينية في غالبية المناطق.

وحذر مركز طقس العرب من هذا الارتفاع المتوقع على درجات الحرارة، منبها إلى عدم التعرض لأشعة الشمس طيلة ساعات النهار، ونصح بالإكثار من شرب السوائل الباردة والمُرطبات على مدار اليوم وحتى في ساعات الليل.