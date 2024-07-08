قتلى ومفقودون في انهيار أرضيّ

أعلن مسؤولون أن 12 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم وفقد 18 آخرون بعد أن تسببت أمطار غزيرة في انهيار أرضي في منجم غير قانوني للذهب في مطلع الأسبوع في جزيرة سولاويسي الإندونيسية.



وقال رئيس وكالة الإنقاذ المحلية (باسارناس)، إن الانهيار الأرضي في منطقة سوموا في إقليم جورونتالو، أدى إلى مقتل عمال مناجم وبعض السكان الذين يعيشون بالقرب من المنجم غير القانوني.



وأضاف أنه تم إجلاء خمسة ناجين، مضيفًا أن فريق إنقاذ يبحث عن 18 مفقوداً.



وقال المسؤول: "نشرنا 164 فردًا، يتألفون من فريق الإنقاذ الوطني وأفراد من الشرطة والجيش، للبحث عن المفقودين".



وتابع أن رجال الإنقاذ يتعين عليهم السير لمسافة 20 كيلومترًا للوصول إلى موقع الانهيار الأرضي، ويعوقهم الطين الكثيف على الطريق واستمرار هطول الأمطار في المنطقة، مضيفاً: "سنحاول استخدام الحفار عندما يكون ذلك ممكنًا".



وحذرت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث السكان من أنه لا يزال من المتوقع هطول الأمطار في بعض المناطق في مقاطعة غورونتالو، وحثت الناس على توخي الحذر في حالة وقوع كارثة أخرى.