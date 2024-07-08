صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار
"الحزب" نعى الشهيد مصطفى حسن سلمان من بلدة القليلة الجنوبية «الكاش» ورقة ضغط على الماليّة العامة... خسائر تفوق ملياريّ دولار فياض: مرجعيات سياسية تفرض حصارًا ماليًا على الكهرباء ونعمل على عقد جديد مع العراق لزيادة الفيول والتغذية ارتفاع في درجات الحرارة بشكل تدريجيّ... اليكم التفاصيل بالفيديو: غارة إسرائيلية استهدفت فجرا مزرعة في جزين.. فقدان الراعي ونفوق 700 رأس ماعز مخاوف من تداعيات جولات الاغتيالات والمواجهات الميدانية على جهود خفض التصعيد

متفرقات

ارتفاع في درجات الحرارة بشكل تدريجيّ... اليكم التفاصيل

صيدا اون لاين

يؤثر طقس حار على لبنان مع استقرار في درجات الحرارة.
وتسيطر الرطوبة العالية ساحلًا وفي المحيط.
وترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجيّ غدًا وفي الأيّام المقبلة. 
وتتشكل السحب والضباب جبلًا في الايام المقبلة.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٤ و ٣١ درجة ساحلًا وبين ١٧ و ٣٦ بقاعًا وبين ١٧ و ٢٧ على الـ١٠٠٠ متر
-الجو : رطب وغائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال القريبة من الساحل
- الرياح:  جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط في الداخل وشمالًا
- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٦٠ و ٨٥ ٪؜
- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠٠٦ hpa
- الانقشاع: جيد يسوء جبلا بسبب الضباب
- حال البحر: منخفض الى متوسط الى مرتفع الموج (خاصة شمالا) وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
فالثلاثاء:
غائم جزئيًا مع تشكل ضباب على الجبال والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٦ و ٣٣ درجة ساحلًا وبين ١٩ و ٣٧ بقاعًا وبين ٢٩ و ٢٩ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط شمالًا في الداخل
الاربعاء:
قليل السحب مع تشكل ضباب على الجبال والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٤ و ٣٤ درجة ساحلًا وبين ١٩ و ٣٧ بقاعًا وبين ٢٠ و ٣٠ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط شمالًا في الداخل

اقرأ أيضا

الامتحانات الرسمية انتهت: تصحيح المسابقات بمعضلة جديدة

د.بديع جال على فاعليات سياحية في متحف عوده للصابون وشارك بإفتتاح الموسم الصيفي على زيرة صيدا البحرية: صيدا كنز سياحي هام واستثماره يعزز الإنماء والصمود

منطقة لبنانية... 9 إصابات إثر إنحراف حافلة ركاب عن مسارها

بيان توضيحي واعتذار من شركة NTCC

هل يكون الحلّ بانتخابات نيابية مبكرة؟

عين الحلوة يتجاوز قطوعا أمنيا... لكن جهود تحصين استقراره مستمرة

تم نسخ الرابط