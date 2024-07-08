صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

لبنان

بالفيديو: مداهمات للجيش في مخيم نهر البارد بحثاً عن مطلوبين وتحليق مكثف للطيران في المنطقة

صيدا اون لاين

نفذت وحدات من الجيش والمخابرات فجر اليوم مداهمات داخل مخيم نهر البارد بحثاً عن مطلوبين.
واثناء المداهمة حصل اطلاق نار من قبل المطلوبين ليرد الجيش بالمثل فيما تم اغلاق مداخل المخيم ومخارجه منعاً للدخول والخروج. وقد ترافقت عملية الدهم مع تحليق طيران مروحي كثيف للجيش.
وشهد المخيم  حالة من التوتر والغضب من قبل الاهالي في الداخل ما دفع الجيش الى استقدام تعزيزات اضافية ومسانده كبيرة  الى المخيم تمهيداً للتوسع في عملية الدهم.
وقد علق مسؤول في حركة فتح على الامر قائلا ان الجيش يتعقّب مجموعة من تجار المخدرات الذين يقلقون أمن مخيم نهر البارد ونحن جميعاً نقف إلى جانب الجيش اللبناني وندعمه في قراراته.

اقرأ أيضا

وفاة دلال محمود سمورة، الدفن ظهر يوم الإثنين في 8 تموز 2024

مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: لأخذ العلم وترشيد استهلاك المياه، التقنين الكهربائي سيؤثر على التغذية بالمياه

نفّذ أكثر من عملية سرقة من داخل منازل وشعبة المعلومات كشفت هويته وأوقفته

بعدما أنقذ شابين سابقاً... عنصر في قوى الأمن ينقذ شاباً آخر من الغرق!

سلام يدعو لإعلان حالة طوارئ!

أسعار الذهب تقفز من جديد

تم نسخ الرابط