صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار
دعماً لشعبنا الفلسطيني... "الحزب" يستهدف موقع الراهب وثكنة ‏زبدين الجيش: تعرضنا للرشق بالحجارة وإطلاق نار بالهواء أثناء توقيف مطلوب أطلق النار في مخيم نهر البارد زعيم المعارضة الإسرائيلية: سندعم نتانياهو إذا وقع على اتفاق لوقف إطلاق النار كي يبقى في منصبه أول تعليق لدانييلا رحمة بعد زواجها من ناصيف زيتون.. وتصرف غريب قامت به (صور) من الضفة الغربية إلى داخل إسرائيل... فلسطينيون يتسللون باستخدام "سلم"! شهيد في غارات كثيفة.. وتقرير إسرائيلي عن إنجازات "الحزب"

لبنان

قوى الأمن: القبض على مطلوبين بحوزتهما ظرفين من المخدرات

صيدا اون لاين

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
ضمن إطار خطّة وضعتها وحدة الشّرطة القضائية، وتهدف إلى توقيف مطلوبين على مختلف الأراضي اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية.
توافرت معلومات للمجموعة الخاصّة في الوحدة المذكورة عن قيام المدعو:
ن. ق. (مواليد عام 1996، لبناني)
باستخدام "جيب" ذات زجاج حاجب للرؤيّة ولوحاتها مزوّرة لنقل مطلوب للقضاء من بيروت الى البقاع.
بتاريخ 30-6-2024، نصبت قوّة من المجموعة المذكورة كمينًا محكمًا في محلّة ضهر البيدر، أدّى الى توقيف (ن. ق) المذكور، على متن الـ"جيب" وبرفقته (ح. م. مواليد عام 1997، لبناني)، وهو مطلوب بموجب /5/ ملاحقات عدليّة بجرائم مخدّرات وتجارة أسلحة. وضبط بحوزتهما ظرفين من المخدّرات. 
تم تسليمهما إلى المراجع المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما عملًا بإشارة القضاء المختص.

اقرأ أيضا

إشكال بين الجيش وموكب عرس يتطوّر إلى إطلاق نار... إليكم ما حصل

3 دول عربية على موعد مع حرّ لاهب... و50 درجة

سلام يدعو لإعلان حالة طوارئ!

بعدما أنقذ شابين سابقاً... عنصر في قوى الأمن ينقذ شاباً آخر من الغرق!

عين الحلوة يتجاوز قطوعا أمنيا... لكن جهود تحصين استقراره مستمرة

لبنان ينتظر صفقة وزيارات

تم نسخ الرابط