قوى الأمن: القبض على مطلوبين بحوزتهما ظرفين من المخدرات

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

ضمن إطار خطّة وضعتها وحدة الشّرطة القضائية، وتهدف إلى توقيف مطلوبين على مختلف الأراضي اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية.

توافرت معلومات للمجموعة الخاصّة في الوحدة المذكورة عن قيام المدعو:

ن. ق. (مواليد عام 1996، لبناني)

باستخدام "جيب" ذات زجاج حاجب للرؤيّة ولوحاتها مزوّرة لنقل مطلوب للقضاء من بيروت الى البقاع.

بتاريخ 30-6-2024، نصبت قوّة من المجموعة المذكورة كمينًا محكمًا في محلّة ضهر البيدر، أدّى الى توقيف (ن. ق) المذكور، على متن الـ"جيب" وبرفقته (ح. م. مواليد عام 1997، لبناني)، وهو مطلوب بموجب /5/ ملاحقات عدليّة بجرائم مخدّرات وتجارة أسلحة. وضبط بحوزتهما ظرفين من المخدّرات.

تم تسليمهما إلى المراجع المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما عملًا بإشارة القضاء المختص.