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لبنان

قوى الأمن عممت صورة المفقودة القاصر فرح خالد الريس

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صـدر عـــن المديريـّة العامّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـي-  شعبــة العلاقــات العامّــة مـــا يلــــــــي:

" تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة القاصر: 
-  فرح خالد الريس (مواليد عام 2009، لبنانيّة) 
التي غادرت منزل شقيقها الكائن في محلّة الأوزاعي في الساعة 8،00 من تاريخ 06/07/2024 إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.
لذلك يرجى من الذين شاهدوها أو يعرفون مكان وجودها، الاتصال بفصيلة الأوزاعي في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 450897/01، للإدلاء بما لديهم من معلومات" .

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