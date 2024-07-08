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شؤون فلسطينية

زعيم المعارضة الإسرائيلية: سندعم نتانياهو إذا وقع على اتفاق لوقف إطلاق النار كي يبقى في منصبه

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اشار زعيم المعارضة الاسرائيلية يائير لابيد الى إنه سيدعم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في البرلمان كي يبقى في منصبه إذا استقال أعضاء ائتلافه الحاكم بسبب اتفاق وقف إطلاق النار.
واردف لابيد في تصريح له، "دعوه ينجز الاتفاق... لقد وعدته بأنني سأسانده، وسأفي بذلك الوعد"، مشيرا إلى افتراضية انسحاب شركاء نتانياهو من الائتلاف. وتابع قائلا إن "هذا القرار كان صعبا عليه نظرا لموقفه المعارض لنتانياهو لكن الأولوية القصوى هي إعادة الاسرى إلى ديارهم".
وأعطى نتانياهو موافقته لمسؤوليه على استئناف التفاوض بشأن اتفاق محتمل مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" لإنهاء القتال في غزة وإطلاق سراح الاسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.
واعلن بعض الأعضاء، المنتمين إلى تيار اليمين المتطرف، في ائتلاف نتنياهو إنهم سينسحبون إذا انتهت الحرب في غزة قبل القضاء على حماس وتحرير الاسرى، وهو أمر قد يؤدي إلى انهيار حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي.
ووفقا للموقع الإلكتروني للبرلمان الإسرائيلي، فإن الحزبين اليمينين المتطرفين في ائتلاف نتانياهو، اللذين يعارضان بشدة اتفاق وقف إطلاق النار، لديهما 13 مقعدا في البرلمان فيما يشغل حزب لابيد 24 مقعدا.

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