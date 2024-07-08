دعماً لشعبنا الفلسطيني... "الحزب" يستهدف موقع الراهب وثكنة ‏زبدين

صدر عن المقاومة الإسلامية حزب الله، بيان جاء فيه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة".

وأضاف، "استهدف ‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 06:00 من بعد ظهر يوم الاثنين 08-07-2024، ‏موقع الراهب بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".

وأشار البيان الى، أن "عند الساعة ‌‎05:05‌‏ من بعد ظهر يوم الاثنين 08-07-2024، استهدف ‏مجاهدو المقاومة ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة‏".