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لبنان

دعماً لشعبنا الفلسطيني... "الحزب" يستهدف موقع الراهب وثكنة ‏زبدين

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صدر عن المقاومة الإسلامية حزب الله، بيان جاء فيه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة".
وأضاف، "استهدف ‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 06:00 من بعد ظهر يوم الاثنين 08-07-2024، ‏موقع الراهب بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".
وأشار البيان الى، أن "عند الساعة ‌‎05:05‌‏ من بعد ظهر يوم الاثنين 08-07-2024، استهدف ‏مجاهدو المقاومة ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة‏".

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