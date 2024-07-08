دعماً لشعبنا الفلسطيني... "الحزب" يستهدف موقع الراهب وثكنة زبدين
صدر عن المقاومة الإسلامية حزب الله، بيان جاء فيه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة".
وأضاف، "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:00 من بعد ظهر يوم الاثنين 08-07-2024، موقع الراهب بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".
وأشار البيان الى، أن "عند الساعة 05:05 من بعد ظهر يوم الاثنين 08-07-2024، استهدف مجاهدو المقاومة ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة".