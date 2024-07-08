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"شعبنا يخوض إحدى أشرف معاركه التاريخية"... رسالة تهنئة من هنية لِبزشكيان!

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بعث رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية، ب للرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان، بمناسبة إنجاز الاستحقاق الانتخابي الديمقراطي، ونيله ثقة الشعب الإيراني بانتخابه رئيساً للبلاد.
وقال رئيس المكتب السياسي لحماس في رسالته إلى بزشكيان: "نبعث لكم بهذه التهنئة، في الوقت الذي يخوض فيه شعبنا الفلسطيني ومقاومته إحدى أشرف معاركه التاريخية، بكل بسالة وصمود في معركة طوفان الأقصى، سيما في ظل ما يتعرض له شعبنا من حرب الإبادة الجماعية ووحشية اسرائيل النازية".
وأضاف هنية "أننا وشعبنا على ثقة بفخامتكم في خدمة إيران، وتجاوز كل التحديات والصعاب، والمضي في نهج وحدة الأمة الإسلامية أمام عدوها، ونصرة قضية أمتنا المركزية، وإسناد الشعب الفلسطيني ومؤازرته، كما اعتاد على أصالة إيران وشعبها".
يذكر أنّ بزشكيان، أبرق رسالة إلى الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، أكد فيها على دعم إيران لمقاومة شعوب المنطقة أماماسرائيل التي لا تحظى بأي شرعية.
وأكد بزشكيان في رسالته التي رد فيها على تهنئة السيد نصر الله أنّ جذور دعم إيران للمقاومة "تكمن في السياسات الأساسية للنظام، وللإمام الخميني، وفي توجيهات السيد قائد الثورة الإسلامية"، مُشدّداً على أنّ هذا الدعم "سيستمر بقوة".
وقال بزشكيان: "إنني على يقين بأن حركات المقاومة في المنطقة لن تسمح لهذا الكيان بمواصلة سياساته الحربية والعدوانية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وباقي شعوب المنطقة".
يُشار إلى أنّ المرشح مسعود بزشكيان فاز في انتخابات الرئاسة الإيرانية بدورتها الثانية، بعد حصوله على 16,384,403 صوتاً (ما نسبته 53.6%)، مقابل 13,538,179 صوتاً للمرشح سعيد جليلي (ما نسبته 44.3%).

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