بلدية صيدا تعلن عن أشغال تحسينية وصيانة تستوجب تدابير سير وقطع طريق وتعتذر سلفا لأي إرباك في الحركة المرورية

تتوجه بلدية صيدا بالإعلان عن تنفيذ أشغال تحسينية وصيانة ضرورية تستوجب إستقدام آليات وفرق عمل لإستكمال إنجاز هذه الأشغال وهي :

- عند تقاطع إيليا سيتم تركيب البورديرات اليوم وغدا الأربعاء 9 و10 تموز الجاري، في وسطية الطريق الفاصل. فيرجى من السائقين الكرام أخذ العلم .

- سيتم قطع جزئي للطريق على بوليفار الرئيس الشهيد رفيق الحريري البحري من مسجد الزعتري باتجاه مركز إطفائية صيدا ، وذلك غدا الأربعاء إعتبارا من الساعة 8.30 صباحا ، وذلك لأشغال صيانة وتنظيف للريغارات وفتح ريغارين جديدين تستوجب إستقدام آليات حفر ومعدات خاصة.

وسيتم التنسيق بين بلدية صيدا ومفرزة السير في قوى الأمن الداخلي خلال تنفيذ هذه الأشغال وتحويل السير .

وتعتذر بلدية صيدا سلفا من المواطنين والأهالي والمقيمين الكرام لما قد تتسبب به هذه التدابير من إرباك في الحركة المرورية.