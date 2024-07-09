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قائد الجيش غادر السراي الحكومي

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أفادت قناة "الجديد"، بأنّ "قائد الجيش العماد جوزاف غادر السراي الحكومي"، وذلك بعد المشاركة في جلسة مجلس الوزراء.
يُذكر أنّ من أبرز البنود التي سيُبحث فيها في جلسة مجلس الوزراء اليوم هو ملف المدرسة الحربية.
وفي وقت سابق، أكّد وزير الدّفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال ​موريس سليم​، في تصريح له من السّراي الحكومي، قبيل بدء جلسة مجلس الوزراء، أنّ "موقفنا الدّستوري واضح، فنحن لا نشارك في جلسة لمجلس الوزراء بغياب رئيس الجمهوريّة، وجئت لأتحدث مع رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ ببعض الأمور".
ودعا إلى "عدم استخدام عبارة "كيديّة" بيني وبين قائد الجيش، فهناك مخالفة للدّستور وتُحلّ بضمّ 55 تلميذًا ضابطًا إلى الـ118 الآخرين، ليصبح العدد 173 لتصطلح الأمور".

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