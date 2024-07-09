محافظ الجنوب مكرماً ابو ضاهر لبلوغه السن القانونية : نتمنى زوال المحنة الصعبة عن الجنوب وكل لبنان

كرم محافظ الجنوب منصور ضو قبل ظهر اليوم امين السر العام للمحافظة نقولا ابو ضاهر لمناسبة بلوغه السن القانونية في احتفال اقيم بقاعة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في سرايا صيدا ، اقتصر على حضور رؤساء الادارات العاملة في السرايا والمحافظة وموظفين .

والجدير ذكره ان ابو ضاهر تولى اثناء مسؤولياته الادارية مهام محافظ الجنوب بالتكليف عام 2010 واستمرت على ما يزيد عن اربع سنوات .

ضو

المحافظ ضو شكر في مستهل كلمته ابو ضاهر مثنياً على جهوده وتعاونه طوال سنين عمله التي قضاها في الادارة بصفته امين السر العام للمحافظة ، وامل من ابو ضاهر " ان يكون مستعداً ، وليتحضر معه كل الزملاء الذين يصادف تقاعدهم، لاستقبال مرحلة ما بعد التقاعد خاصة في ايامنا هذه وسط ازمة انهيار اقتصادي ومالي جعلت المعاش التقاعدي بلا قيمة ، ليكونوا على بينة من ما سيعيشونه في المقبل من الايام

وقال " كنا نتمنى لو جاءت هذه المناسبة في غير هذه الظروف والاوضاع والاحداث الاليمة التي يعاني منها الجنوب بشكل خاص ، متمنياً عودة الامن والامان ، وزوال هذه المحنة الصعبة عن الجنوب وكل لبنان ، ودوام الصحة والتوفيق لابو ضاهر وللحضور."

ابو ضاهر

ابو ضاهر شكر من جهته للمحافظ ضو ولزملائه رؤساء الادارات والموظفين لفتتهم الكريمة مستعرضاً حقبات عمله مع المحافظين الذين سبقوا مجيئ المحافظ ضو ، وابدى سعادته لفترة العمل الطويلة التي قضاها بالتعاون معه

وقال " اقر بأنني عملت كثيراً ومن يعمل كثيراً لا بد ان يصادف وقوعه باخطاء ومن هنا اقدم اعتذاري للمحافظ ضو ولكل الزملاء الذين اخطأت بحقهم سواء بالفكر او بالقول او بالعمل مؤكداً انه لم يكن عن قصد او متعمد بل ناتج عن سوء تقدير او تقصير خلال سيرورة العمل ، شاكراً تجديد المحافظ ضو ثقته بي عبر تسليمي مهام المحافظة لا سيما اثناء سفره مطمئناً لتسيري الامور استناداً لمسؤوليتي باستثناء الملح منها ذات الطابع الامني والسلامة العامة ، وكنت مسروراً لمعرفتي بانك تتابعني شخصياً اثناء قيامي بتنفيذ تعلمياتك في هذا المجال ، وجدد شكره للمحافظ ضو وفخره بانه عمل تحت ادارته ، كما شكر زملائه الموظفين " الذين استفدت منهم اكثر ما افدتهم ، ولكنني احببتكم جميعاً والشكر موصول لرؤساء الدوائر الذين تعاونت معهم في السابق واستمرينا سوياً في ظل المحافظ ضو

وامل ابو ضاهر في الختام " ان يؤدي في المرحلة الجديدة من حياته دوراً انسانياً ، علماً ان الامور مفتوحة على كل الاحتمالات ، معرباً عن "محبته للجميع الذين سيبقون في قلبي المملوء بالمحبة والحياة والعطاء كما عهدتموني وتعودتم علي دائماً ."

متيرك

ثم القى شوقي متيرك كلمة باسم الموظفين

عدد فيها مزايا ابو ضاهر معتبراً انه " رجل الاستثناء في زمن التصحر الاداري ، فلم تستكن او تتراجع رغما عن كل الصعاب ، وما اكثرها ، بل ظلت عزيمتكم المتوقدة تحفر في انفسنا معاني الصبر ، والثبات في الموقف ، وعدم اليأس او القنوط ، لان كل من يتسلح بالايمان لا يدرك الا النجاح

وقال " دوما كانت صفة الزمالة هي شريان الامل الذي يجمعنا ، دون استحياء او خوف او وجل ،فكنت الاخ والصديق والزميل لكل موظف في محافظة الجنوب، لم تغركم المناصب بعد ان تسلمتم مركز المحافظ لما يزيد عن اربع سنوات ، حافلة بالعطاء وبمسيرة يفوح منها عبير الطيبة والانسانية الراقية

وختم باسمي وباسم زملائي في محافظة لبنان الجنوبي ، اقول شكرا من نياط القلب الى الاستاذ الحبيب نقولا ابو ضاهر الممتلئ نعمة وتواضعا ورقياً وانسانية."

ثم قطع بعد ذلك للمناسبة المحافظ ضو والمحتفى به ورؤساء الادارات والموظفين قالب الحلوى.