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بري ينفي كل كلام عن اتفاق جاهز مع هوكشتاين ويرى ان نتانياهو لن يقدم على أي جنون عسكري قبل زيارته لواشنطن

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أفادت مصادر مطلعة على موقف عين التينة لـ"الجديد"، بأن "بري ينفي كل كلام عن اتفاق جاهز مع هوكشتاين ويرى ان نتانياهو لن يقدم على أي جنون عسكري أو أي اتفاق كلامي قبل زيارته الى واشنطن".
وكشفت مصادر عين التينة لـ"الجديد"، أن "الكتل النيابية لا تتحرك بأمر من جعجع ولا تنتظر منه خريطة طريق للالتزام بها، ورئيس المجلس علّق على مبادرة المعارضة بالقول "تمخض الجبل فولد فأرا".
وذكرت أن "المعارضة تستمهل طلب موعد من بري في عين التينة الى حين انتهاء لقاءاتهم مع الكتل النيابية في مجلس النواب وتقييم نتائجها".
كذلك لفتت مصادر من اللجنة المصغرة للمعارضة لـ"الجديد"، الى أن "سفراء الخماسية تعاملوا بإيجابية مع الطرح ودخلوا في تفاصيله واستفسروا عن آليات مبادرة المعارضة".

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