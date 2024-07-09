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لبنان

بعد المعلومات المغلوطة... تحذيرٌ من "مجوهرات ميشال زغيب"

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صدر عن شركة مجوهرات ميشال زغيب ش .م. ل، اليوم الثلاثاء، بيان جاء فيه: "تعقيباً على المنشور المتداول منذ تاريخ 8 تموز 2024 والذي يتضمن معلومات مغلوطة تسيء إلى سمعة الشركة ومديرها العام السيد ميشال زغيب".
وأضاف البيان، "يهم للشركة توضيح التالي: إن المنشور المذكور والمتداول يعود إلى منشور ومعلومات مغلوطة تم تداولها منذ العام 2021".
وتابع، "إن مدير الشركة ميشال زغيب متواجد في مكتبه يومياً وبصورة دائمة ويمكن الإتصال به على الرقم 09/222209 في مكتبه الكائن في ذوق مصبح سنتر مزيارة من الإثنين إلى الجمعة من الساعة 9.30 صباحاً إلى الساعة 5.30 مساءً".
وأردف البيان، "لقد سبق للشركة أن تقدمت أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بشكوى لملاحقة من أقدم على التشهير بها وبمديرها، وقد تقدمت مجدداً بشكوى أمام النيابة العامة المذكورة للحد من محاولة التشهير بها مجدداً وبمديرها".
ولفت الى أن "الشركة تحذر من يقوم بإعادة نشر الصورة المنشورة موضوع الملاحقة القانونية المذكورة تحت طائلة ملاحقته بأقصى العقوبات".

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