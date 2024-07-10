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لحظات هلع... راكبة صينية تفتح باب طوارئ الطائرة ظناً منها أنه "المرحاض"!

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أصيب ركاب طائرة رحلة الخطوط الجوية الصينية رقم 2754 بالهلع، بعد أن فتحت امرأة باب الطوارئ بـ"الخطأ"، ظناً منها أنه "المرحاض".
في التفاصيل، كانت طائرة رحلة الخطوط الجوية الصينية رقم 2754 على المدرج بمطار تشوتشو في مقاطعة تشجيانغ شرق البلاد.
فذهبت راكبة صينية، تستقل الطائرة لأول مرة، إلى الجزء الخلفي منها، وفتحت باب مخرج الطوارئ عن طريق الخطأ، بينما كانت تبحث عن المرحاض، وفق صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".
ما أسفر عن ذعر وفوضى على متن الطائرة، فتم إجلاء الركاب وإلغاء الرحلة التي كان من المقرر أن تتجه من مدينة تشوتشو الشرقية إلى مدينة تشنغدو جنوب غربي البلاد في 4 حزيران.
وتم نقل الركاب المتضررين إلى أحد الفنادق وحصلوا على تعويض قدره 400 يوان (55 دولاراً أميركياً) لكل منهم.
كما تم نقل المرأة أيضاً إلى الفندق لتستجوبها الشرطة.
واعتماداً على طراز الطائرة، تتراوح تكلفة تفعيل باب مخرج الطوارئ من 100 ألف إلى 200 ألف يوان (28 ألف دولار أميركي).

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