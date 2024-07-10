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وزير الاقتصاد: مع انطلاق انتخابات جمعية المصارف في لبنان اتطلع ان تكون هذه العملية الديموقراطية في مصلحة البلد والمودعين والنظام المصرفي

صيدا اون لاين

كتب وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام عبر منصة "اكس":"اتطلع اليوم مع انطلاق انتخابات جمعية المصارف في لبنان، ان تكون هذه العملية الديموقراطية في مصلحة البلد والمودعين والنظام المصرفي وان تكون خطوة ايجابية لتعاون مثمر وبناء مع الدولة اللبنانية في سبيل اعادة الثقة بالنظام الاقتصادي والمالي اللبناني, فالمصارف والنظام المصرفي من اسس هوية لبنان الجميل الجاذبة للمغتربين والمستثمرين, كل التوفيق…".

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