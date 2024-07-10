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لبنان

منذ بداية الحرب... إذاعة الجيش الإسرائيلي تعلن مقتل 30 جنديًا بنيران الحزب!

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كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن نحو 30 إسرائيليا قتلوا منذ بداية الحرب على غزة جراء عمليات القصف التي ينفذها حزب الله عبر الحدود.
وأوضحت الإذاعة أن 28 إسرائيليا قتلوا بنيران حزب الله في الشمال منذ بداية الحرب عمليات تبادل القصف، مشيرة إلى أن بينهم 11 مدنيا و17 جنديا.
وكان الجيش الإسرائيلي قال أمس الثلاثاء إن شخصين قتلا في هضبة الجولان المحتلة بعد إطلاق صواريخ من لبنان على المنطقة.
وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: "بعد سقوط صواريخ في الجولان أعلنت الفرق الطبية مقتل رجل وامرأة"، مشيرة إلى أن سيارتهما أصيبت مباشرة.
وكان الجيش الإسرائيلي أشار في وقت سابق إلى إطلاق 40 صاروخا من لبنان.

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