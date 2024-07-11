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"كوبا أميركا"... كولومبيا تتأهل إلى النهائي لتُنافس الأرجنتين

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وصل منتخب كولومبيا لنهائي بطولة "كوبا أميركا"، بعد "معركة" مثيرة أمام الأوروغواي، في نصف النهائي.
وحقق منتخب كولومبيا الفوز بهدف نظيف، بفضل رأسية جيفرسون ليرما في الدقيقة 39.
وحافظ المنتخب الكولومبي على التقدم، بالرغم من طرد مدافعه دانييل مونيوز في الدقيقة 45.
وضربت كولومبيا موعدا في نهائي البطولة المنتظر، أمام الأرجنتين، فجر الاثنين المقبل.
وكانت آخر بطولة كوبا أميركا حققتها كولومبيا في 2001، ولم تتذوق الجماهير الكولومبية العريضة منذ وقتها أي لقب.
ويتوقع أن تحتشد جماهير كولومبيا والأرجنتين في نهائي ميامي المرتقب، في حضور قد يفوق 80 ألف متفرج.

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