العدوان في الجنوب إلى تصاعد... والمبادرات الرئاسيّة تعيد نفسها

توقعت مصادر أمنية عبر "الأنباء" الإلكترونية أن ينتقل "الحزب" في ردّه على الاعتداءات الاسرائيلية واستهداف قيادييه إلى التعامل بالمثل باستهداف قيادات أمنية وسياسية من العدو، وهو ما كان يرفضه في السابق مركّزاً في هجومه على أهداف عسكرية على عكس ما تفعله إسرائيل تماماً.

محلياً، وفي ظلّ الوضع المعقّد الراهن، استُكملت المبادرات على خط تحقيق خرقٍ ما على مستوى الاستحقاق الرئاسي، إذ استهلَّ نواب المعارضة لقاءاتهم والكتل النيابية بغية الدعوة إلى الحوار والتشاور للتلاقي والولوج إلى خارطة طريق للمرحلة المقبلة.

بدوره، علّق النائب بلال الحشيمي على طرح المعارضة، بالقول إنّها تصبّ في سياق مد اليد للكتل السياسية بهدف إيجاد مخرج يساعد على انتخاب رئيس جمهورية، على أن يحضر النواب إلى المجلس للتشاور والاتفاق على الرئيس، بعدها يحدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري جلسة انتخاب مفتوحة لأربع دورات برئاسته على امل انجاز هذا الاستحقاق في أسرع وقت.

وذكّر الحشيمي، في حديث لـ"الأنباء" الإلكترونية، بأن كل الحوارات السابقة لم توصل الى نتيجة لأسباب معروفة، مستبعداً رغم كل ذلك انتخاب الرئيس قبل الانتهاء من حرب غزة، إذ إنَّ هذا الملف تشوبه عقد كثرة ما يؤخّر إنجازه.

من جهتها، لفتت نائب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي حبوبة عون إلى وجود مبادرات كثيرة إنما العرقلة تكمن حول أطر تنفيذها.

وإذ رأت عون، في حديث لـ"الأنباء" الإلكترونية، أن الجميع يدعو للحوار لكن كل طرف يحاول وضع المعايير وفق ما يريد أو ما يخدم مصالحه، أكدت وجوب التلاقي للاتفاق على آلية التنفيذ والإطار اللازم الذي يجب اعتماده لإنجاز هذا الاستحقاق، داعيةً للإستفادة من الوقت الذي لم يعدّ لمصلحتنا.

وبانتظار ما ستؤول إليه المفاوضات الجارية بشأن هدنة غزة وتأثيرها على جبهة لبنان، يبقى على المعنيين استغلال حركة المبادرات وتحريك عجلة الاستحقاق الرئاسي بما يخدم مصلحة البلد، وإبعاده عن شبح الحرب الذي باتَ يُشكّل تهديداً حقيقياً لاستقراره.