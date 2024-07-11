حكم الإعدام على زوجة أبو بكر البغدادي يثير التفاعل في العراق!

أثار القضاء العراقي، الأربعاء، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأعقاب إصدار حكم الإعدام بحق إحدى زوجات الزعيم الأسبق لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش"، أبوبكر البغدادي.

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية لم يذكر فيه اسم الزوجة، وورد فيه: "أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الأربعاء، حكماً بالإعدام بحق زوجة المجرم الإرهابي أبوبكر البغدادي عن جريمة العمل مع عصابات داعش الإرهابية".

ونقلت الوكالة بيان مجلس القضاء بالعراق، وورد فيه أن "الإرهابية أقدمت على احتجاز النساء الإيزيديات في دارها، ومن ثم خطفهن من قبل عصابات داعش الإرهابية في قضاء سنجار غرب محافظة نينوى".

وأضاف البيان: "الحكم بحقها صدر وفقاً لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1 و 3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالاً بأحكام المادة 7/ أولاً من قانون الناجيات الإيزيديات رقم 8 لسنة 2021".