نمو الطلب العالمي على النفط يتراجع.. هذا ما كشفته "وكالة الطاقة"

تباطأ نمو الطلب العالمي على النفط إلى أضعف مستوى له في أكثر من عام خلال الربع الماضي، مع تلاشي تعافي الاقتصاد الصيني بعد الوباء، وذلك وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري، ومقرها باريس الخميس، إن الاستهلاك العالمي زاد بمقدار 710 آلاف برميل يوميا فقط في الربع الثاني – وهي أقل زيادة منذ أواخر عام 2022، وبالإضافة إلى ذلك، انخفض استهلاك الصين للنفط بشكل طفيف. وتتوقع الوكالة أن يظل معدل نمو الطلب العالمي على النفط أقل من مليون برميل يوميًا في عامي 2024 و 2025.

وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، فإن انخفاض استخدام الوقود يُقابل بسهولة عن طريق تدفق إمدادات جديدة وفيرة قادمة من الولايات المتحدة وأجزاء أخرى من الأمريكتين. ونتيجة لذلك، ارتفعت المخزونات العالمية المراقبة لمدة أربعة أشهر حتى شهر مايو لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ منتصف عام 2021.

وقالت الوكالة، التي تقدم المشورة لمعظم الاقتصادات الكبرى: "الطلب العالمي على النفط مستمر في الانخفاض"، مضيفة "لقد تقلص الاستهلاك الصيني، حيث وصل انتعاش البلاد بعد الوباء إلى نهايته".

ومع ذلك، فإن معظم الخبراء الآخرين في صناعة النفط - من شركات التداول إلى بنوك وول ستريت - يرون صورة أقوى للاستهلاك، ولا تزال أسعار النفط الخام تتداول بالقرب من 85 دولارًا للبرميل في بورصة لندن. ويساعد الارتفاع الموسمي في الطلب على وقود السيارات في تقليص المخزونات في الولايات المتحدة، التي لا تزال أكبر مستهلك للنفط.

وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن هذه القوة في الطلب قد لا تدوم.

وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، فمن المتوقع أن تكون مخزونات النفط العالمية متوازنة إلى حد كبير في الربع الرابع، حتى لو لم تلتزم مجموعة أوبك+ بقيادة السعودية بخطط الإنتاج. وتتوقع الوكالة أن تتحول الأسواق إلى فائض خلال معظم العام المقبل. وبتعبير مجازي، تقول وكالة الطاقة الدولية أن "بعد صيف حار، من المقرر أن تسود اتجاهات أكثر برودة".

إن انخفاض نمو الطلب العالمي على النفط، والذي يقل قليلاً عن مليون برميل يوميًا أو أقل من 1 بالمئة لهذا العام والعام المقبل، ناتج عن "ضعف النمو الاقتصادي وكفاءة أكبر وانتشار السيارات الكهربائية" التي تعمل بمثابة رياح معاكسة للطلب.

في تقارير طويلة الأجل، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يتوقف نمو الطلب العالمي على النفط تمامًا قبل نهاية العقد مع تحول الدول بعيدًا عن الوقود الأحفوري في محاولة لتجنب التغير المناخي الكارثي. وقد تعرضت توقعاتها لانتقادات من قبل الكثيرين في الصناعة، لكنها تلقت الدعم، الأربعاء، من شركة النفط العملاقة بريتيش بتروليوم (BP)، التي توقعت أن يصل الاستهلاك إلى ذروته في أقرب وقت من العام المقبل.